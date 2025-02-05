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安碁資訊營收／1月1.51億元、年增12.52% 創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）在去年12月營收攀上單月歷史新高後，5日公布的今年元月業績回檔、降至1.51億元，月減34.62%、但年增12.52%，為同期新高紀錄。

安碁資訊日前在CIO Taiwan主辦的2025年度Elite Vendor卓越供應商調查中，榮獲「資安產品與服務」獎項。在當前網路攻擊頻繁且快速變化的資安環境下，安碁資訊再次證明了其在SOC資安監控服務領域的專業技術與卓越能力。

此次針對台灣619位指標企業的IT決策者進行調查，特別聚焦於品牌信任度與長期合作關係的建立，評選出最受肯定的IT供應商。調查範圍涵蓋十大關鍵技術領域，包括公有雲、雲地整合、資安、IoT與邊緣運算等。安碁資訊憑藉在SOC監控服務的豐富經驗、先進技術和客戶的信任，從眾多資安業者中脫穎而出。

安碁資訊總經理吳乙南表示，身為國內SOC監控日誌量最大，客戶數最多的資安服務商，我們累積了豐富的資安事件處理經驗，能夠獲得國內指標企業CIO的青睞，再次肯定安碁資訊在資安監控整合服務上的能力。我們將專注於優化SOC監控偵測技術的有效性和可靠性，並持續投入AI和自動化技術的自主研發，發展以客戶需求為中心的服務理念，協助企業在數位轉型過程中提升營運績效，共同打造資訊安全的防護力。

隨著地緣政治衝突與生成式AI浪潮帶來的網路威脅攻擊，對企業營運韌性造成重大的考驗。未來，安碁資訊將持續推動以人工智慧為核心的安全監控中心（AI-Driven SOC），運用多種AI模型進行日誌分析，針對不同客戶及各類設備進行多角度的分析，以挖掘潛在的資安威脅，透過自動化的偵測、判斷與回應的最佳實踐(Best Practice)，達到優化流程與減少人力投入的目標。面對生成式AI新時代的挑戰，期待與更多台灣企業攜手合作，共同提升資安防護能力，為企業的永續成長注入關鍵動力。

AI 宏碁 資安

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