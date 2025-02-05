元太（8069）昨（5）日宣布，攜手三星電子、LG電子、DynaScan以及Agile Display Solutions等多家系統夥伴，在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，合作展出採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor技術，目前最大型的75吋彩色電子紙看板。

元太2024年合併營收321.63億元，年增18.6%，為13年來最佳。元太董事長李政昊先前在法說會上表示，在彩色電子閱讀器、彩色筆記本的新產品，及四色電子貨架標籤（ESL）終端大客戶裝機帶動下，去年第4季營運走升。

展望2025年，李政昊樂觀預期，今年營運會比去年更好。

元太科技總經甘豐源表示，愈來愈多國家致力於減少碳足跡並提升環境的永續性，電子紙顯示器以其低功耗與無光害的特性，能為室內外的數位家外廣告看板帶來重大的改變。