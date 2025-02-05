快訊

竹北也感受到震盪！新埔遠紡廠鍋爐爆炸 1人被炸死1命危10餘傷

元太 搶進歐洲市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）昨（5）日宣布，攜手三星電子、LG電子、DynaScan以及Agile Display Solutions等多家系統夥伴，在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，合作展出採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor技術，目前最大型的75吋彩色電子紙看板。

元太2024年合併營收321.63億元，年增18.6%，為13年來最佳。元太董事長李政昊先前在法說會上表示，在彩色電子閱讀器、彩色筆記本的新產品，及四色電子貨架標籤（ESL）終端大客戶裝機帶動下，去年第4季營運走升。

展望2025年，李政昊樂觀預期，今年營運會比去年更好。

元太科技總經甘豐源表示，愈來愈多國家致力於減少碳足跡並提升環境的永續性，電子紙顯示器以其低功耗與無光害的特性，能為室內外的數位家外廣告看板帶來重大的改變。

元太 電子紙

延伸閱讀

元太發布75吋戶外大型彩色電子紙看板 巴塞隆納ISE 2025魅力展出

踢皮球？食藥署函農業部提供乳品區分依據 農業部：應自行找出

電子書閱讀器元年來了?AI與真人作家台北國際書展大PK

【專家之眼】指鹿為馬為哪般？衛福部認定的偽鮮奶

相關新聞

信驊元月營收勁揚九成 同期最佳 全年業績拚登頂

台股股王信驊昨（5）日公布元月營收7.01億元，月減4.9%，為同期新高、歷史第三高。法人預期，信驊今年將有機會受惠AI...

去年Q4大賺一股本 智擎癌藥獲16億里程碑金

智擎昨（5）日宣布，其胰臟癌新藥「安能得（Onivyde）」因2024年度歐亞地區淨銷售額達到第二期銷售里程碑，智擎將向...

中傑3月初掛牌上市 印度、印尼新產能持續開出營運喊衝

製鞋大廠中傑-KY（6965）已訂3月上旬掛牌上市，2月14日至18日競拍。中傑去年出貨及營收均創新高，董事長劉安哲5日...

力旺1月合併營收月增3.2倍 攀次高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意昨（5）日公布元月業績，力旺為5.45億元，...

創惟1月合併營收月增10% 拚逐季揚

USB控制IC廠創惟（6104）昨（5）日公告元月合併營收3.33億元，創2022年4月以來新高。法人預期，由於今年遊戲...

元太 搶進歐洲市場

元太（8069）昨（5）日宣布，攜手三星電子、LG電子、DynaScan以及Agile Display Solution...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。