創惟1月合併營收月增10% 拚逐季揚

USB控制IC廠創惟（6104）昨（5）日公告元月合併營收3.33億元，創2022年4月以來新高。法人預期，由於今年遊戲機大廠及蘋果全面邁入USB Type-C世代，創惟上半年營運有機會逐季衝高。

創惟元月合併營收月增10.9％，也比去年同期增加39.5％。回顧元月營運，法人指出，目前除了有筆電廠商的提前備貨需求之外，遊戲機大廠及蘋果等客戶也開始啟動備貨需求，帶動創惟繳出亮眼成績。

創惟去年下半年起業績重新站回3億元以上高檔，主因歐盟要求廠商在充電裝置中全面搭載USB Type-C接口，蘋果也不例外，推升創惟主力出貨產品之一USB Type-C的Hub控制IC出貨持續衝刺，擺脫去年上半年營運低潮。

展望今年上半年營運，業界認為，創惟目前手握遊戲機大廠客戶新機訂單，並進入出貨旺季，目前訂單能見度達下半年。

不僅如此，創惟另一大客戶蘋果預計今年更新Macbook系列機種，並可望擴大導入傳輸速度更高的Thunderbolt 4傳輸介面，代表相對應的USB Type-C接口Hub控制IC亦將會有更新需求，有助提升創惟產品單價。