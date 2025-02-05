新普1月營收月減8.2% AES月減11%
電池模組股王AES-KY（6781）及其母公司新普昨（5）日公布今年元月營收，分別月減11.42%、8.24%，主要是因農曆春節工作天數減少，以及消費性電子產業邁入傳統淡季所致，儘管AES業績較前一個月下滑，但仍為同期次高，且連續七個月呈現年成長，顯示營運持續復甦。
AES公布元月營收10.52億元、年增30.09%。展望後市，AES預期，2025年兩大業務LEV及BBU業務都將成長，將帶動公司今年營收表現優於去年。
AES總經理宋維哲先前表示，去年下半年起LEV業務已度過谷底，「U型反轉的左邊已度過，最壞時間已過」。而第4季需求比上季好。好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期2025年拉貨動能將優於2024年。
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