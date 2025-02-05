光焱3月上櫃 營運看旺

檢測設備廠光焱科技（7728）預計今（6）日召開上櫃業績發表會，公司預計3月上旬掛牌上櫃，董事長柯歷亞看好今年營收可望雙位數成長，其中，產業檢測市場是主要成長動能。

光焱科技成立於2009年，初期以量子效率檢測為主，隨後陸續搶進影像感測器（CIS）、光達及矽光子檢測領域。

光焱科技強調，核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，適用於科研與產業應用。其模擬光源能在特定環境條件下進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率；特別在車載電子，如LiDAR、3D感測器、座艙監控感測器、行動裝置，如AR、VR及再生能源領域，如太陽能等領域展現極大價值。

根據美國QY Research的市場數據顯示，2024年全球半導體檢測設備市場規模達8.92億美元，預計至2030年增至13.84億美元，年複合成長率7.6%。

柯歷亞表示，公司採用客製化的商業模式，為客戶提供專業的PIC晶片高精密檢測設備及現有EIC晶片檢測設備的升級服務。公司主要營收來源包括半導體光電轉換測試設備54.48%、模擬光源34.80%、晶圓級光電檢測4.93%以及其他產品5.79%。

柯歷亞表示，光焱擁有光電子晶片檢測、檢測用高階模擬光源兩大核心技術，隨著品牌耕耘有成，及全球布局效益顯現，光焱近年營運不斷攀高，2024年營收3.8億元，年增13.9%。