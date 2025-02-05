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昕力資 打造AI文化園區

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

數位轉型軟體廠昕力資*（7781）昨（5）日宣布，將斥資5億元攜手林聲文化投入台南市北區「大銃段觀光藝文商業專用區」開發案，打造全台首座結合AI綠電的文化園區，昕力資負責建置園區的軟體科技平台全系統，為國內首次將AI科技全面導入文化場域。

昕力資訊運用AI、大數據分析、能源管理等領域技術，為園區打造匯集智慧數位管理、綠能的全方位解決方案，計畫導入自主研發的ESG系列產品，透過AI賦能，園區將實現自動化控制、智慧電力調度等功能，大幅度提升能源使用的效率。

昕力資訊董事長表示姚勝富，此次與林聲文化攜手投入國家指標性的文化建設專案，對昕力來說是難能可貴的機會，透過 AI 科技應用，展現台灣在文化科技領域的實力，也運用數位創新為藝術產業注入新動能，打造前瞻的智慧文創園區。

AI 綠電 軟體

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