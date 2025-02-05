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聯亞、英特磊 題材熱炒

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照
AI伺服器示意圖。聯合報系資料照

隨著AI應用遍地開花，增加全球資料中心建置量，光收發模組作為資料中心互連的關鍵元件，需求正快速起飛，市場預期，今年光收發模組出貨量將年增56.5%，英特磊IET-KY（4971）、聯亞等相關供應鏈受惠大。

聯亞（3081）昨（5）日並公告元月營收1.22億元，月增36.4%、年增7.4%，為22個月以來新高。聯亞日前於法說會預告，今年營運將逐季向上，本季營收將回到2022年第1季（4.51億元）水準，換算有望季增56%。

市調機構TrendForce昨（5）日發布最新報告指出，未來AI伺服器之間的資料傳輸，都需要大量的高速光收發模組，這些模組負責將電訊號轉換為光訊號，並透過光纖傳輸，以及將接收到的光訊號轉換回電訊號，而2023年400G以上的光收發模組全球出貨量為640萬個，2024年約2,040萬個，預估2025年將超過3,190萬個，年增率達56.5%，商機龐大。

TrendForce指出，目前AI軟體業者正共同推動AI應用普及，特別是未來的大量數據將會在邊緣端生成，意味著工廠、無線基地台等場域需佈建大量微型資料中心，並透過密集部署光收發模組，預期將使每座工廠的光通訊節點數量較傳統架構增加三至倍。

據了解，光收發模組由雷射光源、光調變器、光感測器等關鍵元件所組成；其中，雷射光源負責產生光訊號，光調變器負責將電訊號調變到光訊號上，光感測器負責將接收到的光訊號轉換為電訊號。

其中，在光感測器方面，除博通完全自製外，Coherent、Lumentum與Hamamatsu等業者100G、200G的APD磊晶主要由IET所代工，而IET生產基地位於美國，因此不會受到川普關稅戰影響，反而可獲得更多轉單機會。

AI 聯亞

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