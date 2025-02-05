力旺1月合併營收月增3.2倍 攀次高
矽智財（IP）廠商力旺（3529）與特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意昨（5）日公布元月業績，力旺為5.45億元，創單月次高；創意為20.38億元，是歷年同期次高。
營收認列周期影響，力旺每一季第一個月通常是業績最好的月分，元月合併營收為5.45億元，月增3.29倍，年增20.2％，僅次於去年10月的歷史新高。
力旺將於12日召開法說會，該公司去年合併營收為36.05億元，年增18.2％，不但重回成長軌道，也再度改寫年度業績紀錄；去年前三季每股純益為17.68元。外界估計，該公司去年賺進兩個股本以上應當無虞。
力旺先前提到，隨著技術開發已經跟進到 2奈米製程，晶片導入也進入 3奈米製程，而5／6／7／12／16奈米製程方面在過去累積的設計定案也陸續進入量產，以及先進製程對安全性IP 的需求愈來愈強，因此該公司未來營收成長空間非常大，對未來非常有信心。
創意元月合併營收為20.38億元，雖然月減24.5％，仍是同期次高，年增17.3％。創意去年業績小減，終結連四年創新高。法人認為，今年表現有望回溫。
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