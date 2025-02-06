浩宇生醫 拚3月上櫃

浩宇生醫（6872）預計3月上旬上櫃，公司將在27日舉行上櫃前業績發表會。浩宇生醫總經理龍震宇昨（5）日表示，浩宇是全球少數以超音波治療腦科疾病的醫材公司，公司的「NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統」首選適應症為復發性膠質母細胞瘤（rGBM），三期臨床預計今年底前公布期中分析結果，力拚2026年取證。

浩宇生醫董事長陳正表示，膠質母細胞瘤（GBM）是全球最難治的腦癌之一，每年美國約有1萬人因此病逝，五年存活率僅 6.9％，患者平均存活期估計僅八個月，且其生存率與死亡率統計數據數十年來幾乎沒有進展。過去GBM的治療方式進展有限，美國FDA至今僅核准五種GBM的治療方法。

龍震宇表示，浩宇生醫是全世界僅有的三家發展超音波治療腦疾的醫材公司，另外兩家分別為色列Insightec及法國Carthera公司。浩宇生醫開發的NaviFUS系統，可併用Avastin藥物達到治療血腦屏障的效果，台灣已展開三期臨床收案，美國也已通過將在第2季進行三期臨床，其中台灣預計收案26人，今年底前可進行期中分析；另外NaviFUS系統也正針對對頑性癲癇在去年第3季啟動二期臨床，預計今年完成收案。