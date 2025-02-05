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借上市提升國際知度度 光焱3月中旬以220元掛牌交易

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光焱董事長柯歷亞（左）及總經理廖華賢。圖／光焱提供
光焱董事長柯歷亞（左）及總經理廖華賢。圖／光焱提供

扎根光電子PIC（Photonic Integrated Circuits）檢測技術的光焱科技（7728），預定下月中旬以220元掛牌交易。經營團隊預估，此舉有利於公司打開國際知名度並吸引優秀人才，並加速國際布局。公司看好模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，今年在產學研究和工業應用同步發酵，持續締造快速成長的營運表現。

光焱成立於2009年，核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，適用於科研與產業應用。其模擬光源能在特定環境條件下進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率；特別在車載電子，如LiDAR、3D感測器、座艙監控感測器、行動裝置，如AR、VR及再生能源領域，如太陽能等領域展現極大價值。

光焱預定明日舉行上櫃前法說會，董事長柯歷亞今日受訪時表示，公司採用客製化的商業模式，為客戶提供專業的PIC晶片高精密檢測設備及現有EIC晶片檢測設備的升級服務。公司主要營收來源包括半導體光電轉換測試設備54.48%、模擬光源34.80%、晶圓級光電檢測4.93%以及其他產品5.79%。

柯歷亞指出，光焱的模擬光源以及PIC（光感測器）檢測技術具備高穩定性、量測速度快及光譜範圍廣等優勢，已被多所知名學術機構和企業廣泛採用。全球頂尖科研機構如 美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）、及德國馬克斯·普朗克學會（MPG）、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）、英國牛津大學（Oxford）等等均與其建立長期合作關係。

柯歷亞表示，光焱開發的光源模擬器與光電轉換量測設備，能針對客戶的特定需求快速提供解決方案，並支持與現有產線檢測設備的升級與整合。這種靈活性使客戶能在不大幅增加資本支出的情況下，進行高效、準確的光電轉換性能測試，進而縮短產品開發時間並提升品質管理能力。

此外，公司在量子效率校準與檢測領域的創新突破，使其產品在晶圓級光電檢測中奪得領先地位；這些技術已成功應用於多種PIC元件如影像感測器CIS、光達（LiDar）等檢測應用，並得到國內外IC設計公司及晶圓大廠的驗證。

光焱看好AI、5G、物聯網、自動駕駛與高速資料中心等技術的普及，光感測技術的應用已然成為隱性剛需，光感測器的性能檢測也備受重視。

公司引用工研院產科國際所的資料指出，2023年全球感測器市場規模達1290億美元，預計至2027年將增至1581億美元；SEMI國際半導體產業協會也預估，2030年全球系光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率高達25.7%。法人表示，在AI 人工智能發展、高速資料中心、電算光傳等趨勢帶動下，光焱後勢可期。

光電 半導體 感測器

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