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力旺營收／1月5.45億元 達單月歷史次高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於5日公布1月業績，繳出單月歷史次高表現。

由於營收認列周期影響，力旺單季內第1個月通常是業績最好的月份，其1月合併營收為5.45億元，月增3.29倍，年增20.2％，僅次於去年10月的歷史高峰。

力旺將於12日召開法說會，該公司去年合併營收為36.05億元，年增18.2％，不但重回成長軌道，也改寫年度業績紀錄，去年前三季每股純益為17.68元，外界估計該公司去年賺進兩個股本以上應當無虞。

力旺先前提到，隨著技術開發已經跟進到2奈米製程，晶片導入也進入3奈米製程，而 5／6／7／12／16奈米製程方面在過去累積的設計定案也陸續進入量產，以及先進製程對安全性IP的需求愈來愈強，因此該公司未來營收成長空間非常大，對未來非常有信心。

力旺 法說會 營收

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