耕興營收／1月3.65億元 2025年目標獲利成長大於營收
耕興（6146）於今日公告2025年1月合併營收為新台幣3.65億元，較去年同期減少3.99％。
耕興日前說，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一包含5G網通以及企業網路更新等需求。
耕興並提到，為打造集團邁向新一波營運成長期，迎接AI新世代所帶來的龐大市場商機憑藉公司在5G、高階網通檢測高市占率、各大科技品牌大廠與電信營運商等指定實驗室、以及全球超過113座主流測試場地的量能等進一步擴增「資安檢測」服務與EMC、SAFETY·RF、5G檢測服務並列，提供更多科技產業品牌廠商專業檢測一條龍服務，尤其是2024年雖因大環境景氣負面因子干擾，包括晶片廠商推新晶片的腳步放緩、AI新機種延遲發表等，然耕興除了擴增新服務項目取得新機種檢測業務訂單以及擴增人才備足產能。
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