譜瑞估第1季營收淡季不淡 瑞昱看好營運正向
譜瑞-KY預期，2025年第1季營收表現淡季不淡，維持與2024年第4季相當。預期，受惠客戶短期備貨需求提升，第1季營運穩健正向。
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY和網通晶片廠瑞昱下午召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果及未來營運展望。
譜瑞-KY去年第4季營收1.27億美元，約新台幣41.2億元，季減6.37%，毛利率42.19%，較第3季下滑約0.34個百分點，歸屬母公司淨利6.89億元，季減約9.55%，每股純益約8.66元。
譜瑞-KY自結2024年總營收162.46億元，年增17.99%，毛利率42.49%，下滑1.23個百分點，歸屬母公司淨利25.92億元，年增27.49%，每股純益32.39元。
譜瑞-KY預期，2025年第1季營收約1.21億至1.34億美元，毛利約42%至46%。董事長趙捷表示，因農曆年假期影響，第1季為傳統營運淡季，不過今年第1季在高速產品出貨成長支撐下，營運表現可望淡季不淡。
趙捷說，2025年筆記型電腦出貨量可望成長個位數水準，譜瑞-KY高速產品搶攻高階筆記型電腦市場，預期2025年業績增幅可望優於筆記型電腦出貨量成長水準。
譜瑞-KY董事會決議2月6日至3月14日，自集中交易市場買回1100張庫藏股，買回區間價格495至1110元，買回的庫藏股將轉讓予員工。3月17日至4月2日自集中交易市場再買回1100張庫藏股，買回區間價格同樣為495至1110元，以維護公司信用及股東權益。
瑞昱2024年第4季營收263.5億元，季減14.3%，稅後淨利34億元，每股純益6.63元。2024年總營收1133.9億元，年增19.1%，稅後淨利152.9億元，每股純益29.82元。
展望2025年第1季，瑞昱表示，第1季因農曆年節工作天數減少，不過客戶端短期備貨需求提升，預期營運穩健正向。
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