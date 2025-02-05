華宏營收／1月6.5億元、年增8.23% 未來一季訂單能見度高

華宏（8240）1月營收6.5億元，較去年同期成長8.23%；華宏新技表示，今年農曆過年較早，台灣與大陸各廠接連8~9天春節連續假期，在短少工作天數的影響下，1月營收卻能較去年增加，顯示面板景氣已有回溫的現象。

華宏新技指出，塗布生產各種功能膜上，特別是功能光學膜、車載防爆膜與製程保護膜持續有亮眼的表現，市場需求維持強勁，未來一季訂單能見度高，將會持續增添營收動能。

華宏新技強調，近幾年積極為轉型布局，有些已看見較為明顯的成果。未來會有更多車載、半導體、無人機等方面的材料合作開發。

華宏新技於1973年成立，為大中華地區最大背光模組用光學材料之製造服務廠商，為配合世界與我國產業的發展，不斷開發新技術、生產前瞻材料。隨著產品全球化的趨勢，陸續在大陸蘇州、惠州、寧波、廈門及青島，及馬來西亞與印尼設廠以就地供應廠商需要；另外，成功開發出BMC材料、複合材料及高機能塑料，應用於運動器材、交通、光電及通訊產業。