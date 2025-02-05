聯寶營收／1月5,133萬元 月增4.08%、年減3.12%

磁性元件廠聯寶（6821）5日公布2025年1月營收達5,133萬元，月增4.08%、年減3.12%。公司表示，受惠歐、美、印度地區企業用戶網通需求熱度延續，加上歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案於1月已陸續交貨認列，帶動旗下磁性元件業務出貨動能暢旺，不畏適逢農曆春節工作天數較少影響。

聯寶指出，公司積極深化既有客戶接單量能、拓展新客戶業務接單實績，近期在網通相關客戶下單力道保持成長態勢下，帶動磁性元件業務接單成長，訂單能見度達6個月，創造整體營運良好動能。

聯寶進一步說，觀察美國加徵大陸關稅，評估對於旗下磁性元件業務並無任何影響，且已於去年著手布局無線充電業務東南亞地區供應鏈，以提高營運彈性應變。