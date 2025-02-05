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蛇年掛牌潮！3檔新股紅包來了 抽中這檔可賺50萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
示意圖。記者吳康瑋／攝影
示意圖。記者吳康瑋／攝影

蛇年開市的第一個月就將迎來3檔新股掛牌上櫃，其中，興櫃股王、千金股的印能科技（7734）也將啟動公開申購作業，以5日興櫃收盤價1,750元計算，若是抽中可望獲利50萬元，不過，想抽紅包，得先準備125萬元才行；另外，還有榮田（7709）、威力德生醫（7713）也可以抽，預估報酬率分別超過30%及40%。

印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股，預計2月26日掛牌上櫃，每股價格暫定1,250元，預計2月6日 ~ 10日辦理競價拍賣，競拍數量1,531張，最低投標價格1,050.42元，2月12日開標，公開申購則在2月14日 ~ 18日進行。

印能科技上櫃，意味著上市櫃千金股將再添新兵，以5日興櫃收盤價1,750元計算，若是抽中，可望賺進50萬元，報酬率40%。

榮田預計2月25日掛牌上櫃，競價拍賣時間為2月5日 ~ 7日，競拍數量3,129張，最低投標價格39.82元，2月11日開標，接著將在2月13日 ~ 17日辦理公開申購，發行價格暫訂為45元；以5日興櫃收盤價60.2元計算，中籤報酬率33.77%，可賺進1.52萬元。

威力德生醫預計2月24日掛牌上櫃，將是蛇年首檔掛牌新股，2月4日 ~ 6日將辦理競價拍賣，最低投標價格50元，競拍數量2,808張，2月10日開標，隨後在2月12日 ~ 14日啟動公開申購，發行價格暫訂為55元；以5日興櫃價格78元計算，若是抽中可望獲利2.3萬元，報酬率41.81%。

競拍 股王 興櫃

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