泰茂併陸商 跨足電動車

泰茂實業（2230）昨（4）日表示，已透過子公司KING HO以5,250萬元收購凱順國際公司，間接取得中國大陸晨亨科技有限公司80%股權，泰茂將藉此收購案跨足電動車市場。

泰茂在幾次併購下，從原本的活塞環生產製造商，擴及大陸酒水事業，此次再跨及車用觸控面板， 搶進電動車市場，因應市場的發展，持續跨展事業版圖。

泰茂在此之前鎖定新能源事業併購約翰三股份有限公司，進軍「台電E-dReg案場」宜蘭利澤台電儲能系統業務之後，此次再傳佳音。

泰茂藉由併購案取得晨亨科技80%的股權，晨亨公司成立於2017年，主要發展光學及電子科技領域，產品包括玻璃導光板、3D曲面玻璃、車載用儀表板保護玻璃蓋板、車載用儀表板顯示器模組、大尺寸光電玻璃及相關應用產品等，晨亨科技並已取得多項專利及國際級車廠認證，未來泰茂車用零件主業營收成長應可樂觀期待。

泰茂表示，泰茂自1991年承接中國交通公司CTI活塞環設備及技術至今，已經超過30年，多年來不斷吸取國外的技術及經驗、併購優質工廠做技術上的調整，取得多項技術專利，至今已能與國際大廠並駕齊驅，更是全台最大的活塞環製造公司。

活塞環原是傳統汽車零件產業，市場已趨穩定，再加上近年來電動車潮流正盛，泰茂除持續開發新能源事業、發展酒水事業之外，在主業的挹注也不遑多讓，此次便透過間接持有晨亨科技的方式，藉由該公司在車載顯示器先進技術及國際車廠一級供應鏈地位，為泰茂布局電動車市場注入一方活水。