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旭然接單看到三個月

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

過濾設備製造商旭然（4556）自去年下半年開始積極參加國際知名展會，目前接單陸續有所斬獲，挹注整體訂單能見度保持三個月水準，法人樂觀預期，該公司今年營運表現可期。

法人表示，旭然觀察多元產業客戶將規劃啟動新廠建置計畫，以及多國政府推動水資源、再生水廠相關政策，自去年下半年起積極參加國際知名展會，拓展業務接單。

尤其因應客戶訂單需求，目前旭然旗下工業液體過濾設備已全產能滿載生產，整體訂單能見度保持三個月水準，隨著後續訂單逐步出貨認列，有助於創造營運良好動能。

法人並認為，因應全球水資源循環使用及ESG循環經濟趨勢發展，觀察台灣、東南亞等政府正加緊推動再生水、海水淡化廠興建規劃。其中，台灣未來十年仍有超過16座再生水廠建置需求；加上半導體、高科技產業積極精進廠內廢水回收率，將可擴大旭然接單規模。

該公司除持續深化工業液體過濾設備及耗材接單表現，更開拓工程設備系統組裝能力及銷售布局，並不斷深化「過濾產品技術垂直水平整合」和「擴張全球區域接單」等業務策略，助力整體營運良好動能。

旭然2024年第4季合併營收達1.77億元，年增16%，刷新歷年同期新高佳績。累計2024年全年合併營收達6.99億元，年增16%，改寫歷年同期次高水準。

旭然 營收

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