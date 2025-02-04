正德新船交付 挹注獲利

開春報喜，散裝船航商正德（2641）剛獲中國大陸船廠交付一艘6.35萬噸新船「Wealth Athena」，並由租家起租營運；而該公司今年還有三艘同型船將陸續交船，也與租家談妥五至十年租約，平均毛利率約45%，可為獲利表現加持。

正德表示，在持續看好散裝航運市場前景下，隨著2021年所下訂的新船交付進入尾聲，該公司去年以每艘約3,250萬美元（約新台幣10.4億元）價位向一家大陸船廠簽訂四艘6.35萬噸高規格節能減碳新船。

依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，而首艘新船剛於上月底完成交船手續，並由租家起租營運；至於後續三艘新船也與兩家經營歐洲市場的航商談妥五至十年期長約，確保營運保持穩定。

值得一提的是，該公司去年底進一步出手買船，以合計6,761萬美元（約新台幣22億元）價格，在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手卡姆薩型散裝貨船，並由新加坡等航商承諾租用，協議租約為期五至十年。

此批交易案的首艘船舶「Mandarin Kaohsiung」已於去年12月交付，轉交租家起租；至於後面兩艘船預計近期交船。

法人指出，正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，以去年第3季來看，單季營收4.26億元，年增21.8%；稅後純益1.87億元，年增13.3%，每股純益0.6元；累計前三季合併營收12.1億元，年增28.5%，創下同期最佳，稅後純益4.57億元，年增67.4%，每股純益達1.51元。