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瀧澤科2025年 EPS 拚4元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

車床龍頭廠瀧澤科（6609）受惠日本瀧澤在母公司日本Nidec集團資源挹注下，帶動CNC車床與OEM車床同步成長，加上土耳其對台灣車床調降進口關稅，法人估，瀧澤科今年營收可望有雙位數成長，每股純益挑戰4元以上。

值得注意的是，瀧澤科將於3月在台北國際工具機展中，發表二款高階走心式車床及一款複合式銑床，先供應給集團母公司，主要支應馬達、減速機等產品生產，後續也將供應東南亞、日本、台灣等地區市場客戶，為營運成長挹注新動能。

另外，瀧澤科銷往土耳其的車床產品，約占整體營收的三成，土耳其此次調降車床進口關稅，對瀧澤科來說也是大利多。

瀧澤科去年合併營收26.92億元、年增1.0%，累計前三季稅後淨利1.74億元、年增93.3%，每股稅後純益2.4元，已賺贏2023年全年的1.8元，法人估，瀧澤科去年每股稅後純益應有3元水準。

瀧澤科去年雖然訂單未見明顯復甦，但在外在環境的原物料與匯率因素有利情況下，有助毛利率微幅增加，另外日本瀧澤與日本Nidec資源整合，也有助營運成本費用降低，帶動瀧澤科去年獲利恢復成長態勢。

展望今年，受惠日本瀧澤在母公司日本Nidec集團資源挹注下，帶動CNC車床與OEM車床同步成長，可望推升營運走高。法人估，瀧澤科今年營收應有雙位數增長，全年每股純益挑戰4元以上。

瀧澤科為日本瀧澤持股51%的子公司，以CNC車床、PCB鑽孔機，以及替日本瀧澤科代工生產CNC車床為營收三大來源。CNC車床主要應用於汽機車模具零組件加工、國防航太與其他各種機器類零件加工，其中以汽車模具業占比最大，約占40%至50%。

日本 營收

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