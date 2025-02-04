西勝上月營收增62%

電池模組廠西勝（3625）昨（4）日公布元月營收為3,366萬元，月增62.75%，但較去年同期衰退63.25%。展望後市，西勝樂觀電動載具產品線剛性需求，並布局備用電源系統，看好電池備援電力模組（BBU）未來成長性，預期轉型效益於今年開始顯現。

西勝近年轉型綠能事業、逐步退出屬於消費性的筆電業務，轉型期間營運表現不佳，2024全年營收4.95億元，年減57.1%。市場預期，西勝去年全年將繳出虧損成績單。

西勝目前綠能產品主要有兩大塊，第一為E-mobility，產品線應用包含E-bike、 AGV、電動機車及ATV電池模組；第二則為備用電源系統，應用領域包含不斷電源系統、BBU。

展望後市，西勝先前表示，除了持續布局電動載具領域外，已在備用電源系統事業耕耘近四年，且BBU已送樣客戶驗證，並持續推展其他規格機種進度，看好未來業務剛性需求。