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胡連2025年拚績增二位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

因應美國總統川普祭出關稅措施，胡連（6279）加速擴大海外產能，除了台灣與越南，今年印尼新廠產能可望開出，配合大客戶比亞迪進軍東南亞市場，新產能與新產品挹注之下，法人預估，今年業績可望續創新高，維持兩位數成長。

胡連在今年春節期間，包括台北廠、東莞廠、南京廠、越南廠等各廠區全部都排加班。

胡連經常性合作的客戶有2,000多家，前十大客戶占該公司一半營收，包括吉利、比亞迪、長安、上汽等主要中國大陸的客戶，今年大陸品牌電動車銷售展望相當積極，胡連可望跟著成長，同時也希望能拉高滲透率。

比亞迪積極開拓泰國與印尼等東南亞市場，使胡連印尼新廠確定將於2025年投產，將是胡連印尼廠就近供應的最大優勢，增加在客戶新能源車的零組件滲透率。

在新產品方面，胡連過去主要是供應連接器與線束，這幾年積極朝向PCB保險絲盒、區域控制器等模組產品發展，目標是從過去的Tier 2供應商，朝向Tier 1供應商邁進。

印尼 東南亞 胡連

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