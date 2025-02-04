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揚秦三品牌 加速展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

揚秦（2755）今年旗下三大品牌可望有所突破，其中，「麥味登」今年總店數可望突破1,000店，炸雞大獅加盟業務處於高速成長期，首季預計在印尼泗水區、東馬地區開出當地首家門市，涮金鍋則積極拓展桃園、竹北的鍋物市場，全年將開五家直營店，展店步伐加快。

揚秦昨（4）日股價表現強勁，盤中股價創11個月來新高，收盤來到110.5元，上漲7元。

法人表示，早午餐屬剛性需求，麥味登五代店憑藉多達百項的豐富菜單，持續推陳出新，同時透過數位轉型提升營運效率與客單價，帶動獲利成長。預估揚秦去年每股盈餘可達5.5元，今年有望突破6.5元。

揚秦去年第4季營收為6.83億元，年增19.05%，季增2.04%，創單季營收歷史新高。累計去年全年營收為25.35億元，年增17.40%，續創年度歷史新高。

揚秦旗下麥味登2024年門店體質調整、升級、數位轉型告一段落，今年多渠道發展，包括街邊門市、以及創新數位化門市齊頭並進，展店數可望達百店，全年將突破1000店大關。

麥味登近期受惠於新品「鬆餅堡」上市後熱賣，在網路社群好評不斷的帶動下，締造單日銷售超過2.4萬顆的佳績，不僅吸引年輕來客，更促動商品銷售暢旺。

炸雞大獅則預計今年要在印尼泗水區、東馬地區開出當地首家門市，印尼全區目標2028年將達到百店規模。

另，火鍋品牌「涮金鍋」第四家直營門市位在桃園市中壢區青埔商圈，已在今年1月中旬開幕，預計上半年將開3家、全年將開5家直營店，並有意拓展到新北、新竹等地區。隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋進入銷售旺季，氣候與節慶同時拉高消費者買氣，各品牌皆開出紅盤。

截至去年底，麥味登總店數900家，炸雞大獅海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數六家，涮金鍋店數三家。

營收

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