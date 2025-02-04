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二家新兵本周報到

經濟日報／ 記者王奐敏林薏茹／台北報導

本周櫃買家族再添二家新兵，資訊軟體服務業者凱鈿（7737）於今（5）日登錄興櫃，溢泰實業將於7日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到13家。

凱鈿主要業務項目為程式設計、軟體開發、商業分析及一般廣告服務等業務，致力於提供多元的AI智能化工作流程及數據解決方案，協助企業提升營運效能及組織敏捷力，優化決策流程。輔導推薦證券商為元大、台新、凱基證券，興櫃認購價為68元。

凱鈿目前亞洲地區營收貢獻達46.7%，北美33.7%，歐洲13.4%。凱鈿董事長蘇柏州表示，將深化AI與文件數據技術的結合，開發更智慧化的數據解決方案，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場。

溢泰實業將於7日登錄興櫃，主要從事淨水設備及其濾芯耗材、戶外車載用品（車頂架、車尾架等）及工業水處理研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、中國信託、永豐金證券，興櫃認購價為90元。

凱基證 興櫃 認購

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