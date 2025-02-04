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櫃買推動永續債 績優

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，發行金額在國際交易所中名列前茅，2024年我國永續發展債券發行量仍成長1.3%，發行金額為新臺幣1,491億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，且是連續四年發行量突破千億元，再創新的里程碑。今年來申請發行案件持續熱絡，截至2月3日，已經有七檔永續發展債券發行，發行金額246億元。

綠色債券今年來已發行五檔，發行總金額合計為新台幣214億元，包括高雄市政府發行三檔共25億元、台北富邦商業銀行發行一檔25億元，以及法國電力公司發行一檔164億元。

其中，高雄市政府本次發行債券所募資金，將全數用於高雄市大眾捷運系統紅線、橘線基礎建設支出的再融資，以達到溫室氣體減量的永續環境目標，並由資誠聯合會計師事務所為其出具評估報告。

本次再度發行綠債，展現高雄市政府致力邁向國際永續城市發展的決心，債券具鎖定融資成本在固定利率，也為高雄市財政帶來節省利息的效益。

社會責任債券方面，今年來已發行一檔，發行總金額合計為新台幣25億元，為台北富邦商業銀行發行一檔25億元。

至於可持續發展債券，今年來已發行一檔，發行總金額合計為新台幣7億元，為渣打銀行發行一檔7億元。

此外，桃園市政府也已取得可持續發展債券資格認可，申請額度60億元，預計2025年第1季將發行我國首檔可持續發展政府債券，也是第一個以社會住宅列為投資計畫項目的政府機構發行人。

櫃買中心將持續協助中央政府及其他地方政府，並規劃建置住都中心發行永續發展債券櫃檯買賣制度，協助住都中心發行永續發展債券，落實國家居住正義，同時引導資金投入社宅等公共建設。

債券 新台幣

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