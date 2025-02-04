亞泰元月營收 同期最佳

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布元月營收4億元，為歷年最旺的元月，年增25.4%、持平去年12月。

亞泰對本季營運展望正向，估計整體產能利用率約九成，訂單能見度約兩個月。公司預期，本季營收有望優於去年同期。亞泰昨天股價收106元，上漲1元。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機、影印機、印表機等產品，全球前五大品牌中，有四家是亞泰的客戶。

目前亞泰生產據點主要在中國大陸深圳及緬甸兩地，產能占比約6：4。亞泰去年營運亮眼，全年營收43.93億元，年增24%，創新高；稅後純益5.28億元，年增29%，為歷史次高，每股純益7.29元。公司看好，今年全年毛利率有望力守去年16%至17%水準。

亞泰強調，持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化。

目前亞泰來自CIS營收占比逾九成。由於CIS是寡占型產品，亞泰產能依客戶訂單進行滾動式管理，依營收結構占比，A4的CIS占88%至89%、A3占8%、其他如工業檢測AOI、掃地機器人等約占3%至4%。

亞泰開拓掃地機器人感測模組市場之餘，也與國際大廠開發AOI工業檢測模組，切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，日前公司法說會上更首度透露已成功跨入半導體晶圓檢測設備應用，主要是透過AOI自動光學檢測，以機器視覺取代人工檢測，減少誤差，目前客戶已下訂單，但尚未正式出貨。