快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

亞泰元月營收 同期最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
亞泰董事長賴以仁。聯合報系資料照
亞泰董事長賴以仁。聯合報系資料照

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布元月營收4億元，為歷年最旺的元月，年增25.4%、持平去年12月。

亞泰對本季營運展望正向，估計整體產能利用率約九成，訂單能見度約兩個月。公司預期，本季營收有望優於去年同期。亞泰昨天股價收106元，上漲1元。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機、影印機、印表機等產品，全球前五大品牌中，有四家是亞泰的客戶。

目前亞泰生產據點主要在中國大陸深圳及緬甸兩地，產能占比約6：4。亞泰去年營運亮眼，全年營收43.93億元，年增24%，創新高；稅後純益5.28億元，年增29%，為歷史次高，每股純益7.29元。公司看好，今年全年毛利率有望力守去年16%至17%水準。

亞泰強調，持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化。

目前亞泰來自CIS營收占比逾九成。由於CIS是寡占型產品，亞泰產能依客戶訂單進行滾動式管理，依營收結構占比，A4的CIS占88%至89%、A3占8%、其他如工業檢測AOI、掃地機器人等約占3%至4%。

亞泰開拓掃地機器人感測模組市場之餘，也與國際大廠開發AOI工業檢測模組，切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，日前公司法說會上更首度透露已成功跨入半導體晶圓檢測設備應用，主要是透過AOI自動光學檢測，以機器視覺取代人工檢測，減少誤差，目前客戶已下訂單，但尚未正式出貨。

亞泰

延伸閱讀

足球／續約中超青島西海岸 台灣隊長陳柏良再戰一年 

日產將在九州設新廠 擬2028年度起生產車用電池

采鈺、精材 押逾三個月

小改款Kia Sorento首月領牌即登銷售冠軍！周末全台展間Sorento試乘活動限定舉行

相關新聞

胡連2025年拚績增二位數

因應美國總統川普祭出關稅措施，胡連（6279）加速擴大海外產能，除了台灣與越南，今年印尼新廠產能可望開出，配合大客戶比亞...

亞泰元月營收 同期最佳

影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）昨（4）日公布元月營收4億元，為歷年最旺的元月，年增25.4%、持平去年12月。

博大1月營收月增13% 攀五個月高峰

電源廠博大（8109）昨（4）日公布元月營收1.21億元，攀上五個月來高點，月增13%，但較去年同期衰退13.9%。

宏捷科1月營收月減14% 兩利空衝擊

砷化鎵代工廠宏捷科 （8086）昨（4）日公告元月營收2.19億元，月減14.2%，年減47.7%，主要受產業淡季與市場...

保健品需求熱 漢田、綠茵樂

流感疫情升溫，帶動保健產品的需求有望跟著增加，國內生產液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技（1294）、專注營養補充品的研發與...

櫃買推動永續債 績優

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，發行金額在國際交易所中名列前茅，2024年我國永續發展債券發行量仍成長1.3%，發行金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。