諾貝兒營收／1月3.11億元、創18個月新高 春節銷售與新開店助攻

諾貝兒（6844）4日公告1月營收3.11億元，年增11.36%，創18個月新高。諾貝兒表示，主要是受惠春節期間門市不打烊，不少民眾返鄉就近採購保養品、保健品和嬰童用品，春節門市銷售開紅盤，同時公司去年持續展店，在去年底門市規模已正式來到百店，帶動業績表現。

諾貝兒旗下的丁丁藥局從婦嬰用品起家，近來業務擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會的多元需求。同時丁丁藥局也積極啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市場占有率，強化競爭優勢，確保在競爭激烈的市場中持續領先。

諾貝兒去年公告，擬投資合康生活的藥局通路業務，將以不超過2.1億元的額度，取得該公司70%以上股權，並授權董事長於額度內，簽訂投資意向書以及洽談後續相關事宜。公司同時公告，將以不超過3.63億元投資專品醫療器材的藥局通路事業，取得該公司55%股權。

諾貝兒表示，與合康連鎖藥局、專品藥局的整併預計有望在2025年上半年完成，其中，合康連鎖藥局主要深耕桃竹苗地區大型連鎖藥局市場，有12個據點，專品藥局除了既有的10個據點，還在持續展店，未來計畫以雙品牌的模式拓展，將有助據點集中在中南部的丁丁藥局拓展北部市場。