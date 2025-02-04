中光電將於2月18日召開線上法說會
中光電（5371）4日公告，將於2月18日召開線上法人說明會，說明中光電2024年第4季財務及營運報告。
中光電去年合併營收396.69億元，年增0.5%。其中，背光模組所屬的節能產品營收約188.37億元，出貨量2,990萬片/台，分別年增8%及略減2%，主要受惠於越南廠電視模組、監視器模組及監視器整機順利量產。但影像產品年營收127.13億元，出貨量86.2萬餘台，分別年減6%及12%，主要因整體景氣不如預期，通膨、戰爭及選舉等因素使品牌行銷與市場需求遲滯。
中光電表示，去年資本支出總額約為25至27億元之間，主要是增加為越南廠新客戶採購設備所需。至於2025年的資本支出預估在10億元之內，因越南廠的資本支出高峰期已過。
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