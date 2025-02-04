結合AI與文件數據技術 凱鈿5日每股68元登興櫃

資訊軟體服務業者凱鈿5日將以每股68元登錄興櫃，董事長蘇柏州表示，近年營運受惠SaaS（軟體即服務）訂閱業務擴張及海外市場拓展，未來將深化AI與文件數據技術的結合，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場，營收有望持續向上。

凱鈿業務涵蓋數位文件管理、電子簽章與數據驅動決策（通過數據分析，企業能做出更好決策）等服務，並結合AI功能運用。蘇柏州表示，凱鈿是全球前五大PDF文件服務業者，旗下KDAN Document系列提供KDAN PDF Reader、ComPDFKit及ComIDP等產品，涵蓋一般使用者、開發者及企業應用需求，支援跨平台操作。

凱鈿前兩大股東分別是由韓國最大軟體集團Hancom以及LINE母公司Naver共同出資的投資基金Dattoz，持股超過10%以上，再來是台灣的台杉投資。

凱鈿2023年營收為新台幣4.04億元，稅後虧損為1.94億元，每股虧損19.77元；2024年上半年營收為2.01億元，稅後虧損6336萬元，每股虧損3.34元。蘇柏州今天出席興櫃前法說會表示，過去2至3年為了掛牌做準備，將產品和策略做出調整，有前期人力和研發支出導致虧損。

凱鈿營收組成包括資訊軟體服務和數據決策服務，2024年上半年資訊軟體服務營收占比74.58%，數據決策服務佔比25.42%。蘇柏州表示，數據決策服務占比將持續向上成長，有望上看30%。

他說，凱鈿也將強化代理商與經銷商網路，2024年代理經銷商部分，增加18家，總數來到38家，營收也成長84%；長期而言，高貢獻度的SaaS業務，建立起穩定且可持續的收入結構。

他也指出，凱鈿未來成長力道將以技術授權、智能服務中台以加速數據分析和數據服務為主，2025年營收有望持續成長，虧損有望持續收斂。