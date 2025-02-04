興櫃添新兵！日商巨頭力挺 數位雲端大廠凱鈿明日登興櫃

數位雲端大廠凱鈿 （7737）將於5日登錄興櫃正式掛牌，達成邁向資本市場的新里程碑。據悉，凱鈿（KDAN）由董事長蘇柏州於2009年3月一手成立，團隊致力於提供多元的智能化工作流程及數據解決方案，包括數位文件管理、電子簽署、數據自動化及智能決策等服務，並協助企業提升營運效能及組織敏捷力，優化決策流程，並以更安全且高效的方式，創造商業價值，實現永續發展的願景。

凱鈿（KDAN）長年深耕於國內外的軟體服務供應市場，其總部位於台灣，營運據點佈及中國、美國、日本和韓國。全球累積會員數超過一千兩百萬，企業會員數超過五萬名，並榮登金融時報(Financial Times)亞太地區高成長企業500強，名列台灣IT與軟體類別之首。事實上，凱鈿在去年12月成功獲得日本不動產巨頭 APAMAN 集團（Apaman Co.,Ltd.，TSE：8889）領投400萬美元（約1.2億台幣）後，就決議申請公發興櫃，而團隊也將在明日正式登錄興櫃。

根據調研機構IDC發布最新報告顯示，包括軟體、硬體、以人工智慧(AI)為中心的系統服務在內，AI相關產業規模在2023年將達到1,540億美元，預計到2026年將超過3,000億美元，2022-2026年的年複合年增長率(CAGR)將達到27%。另一國際調研公司Gartner在報告中也提及，到2024年，AI將用於所有新業務流程的40％，並將為企業創造1.2兆美元的價值；相關數據在在顯示AI軟體服務對於企業的重要性及其市場規模。

凱鈿為智能化工作流程及數據策略的領導品牌，其透過全球用戶的累積和市場經驗，展現其數據洞察的專業力。結合技術和數據的核心優勢，凱鈿也已推出KDAN AI服務，將商業智能深化至旗下數位文件工作流程與商業數據預測的產品服務中。在文件應用上，KDAN AI結合文件內容解析、版面分析技術和機敏資料庫，可辨識PDF文件種類與內容遮蔽範圍，用戶在資料傳輸時可遮蔽個資或財務等敏感資訊。

針對醫療、法律及金融等需大量處理客戶資料的產業，可降低個資外洩的風險。未來凱鈿也將推出AI Chatbot，有別於多數AI服務僅處理內容摘要，KDAN AI讓用戶可針對不同類型的PDF文件內容進行更多的分析與互動，提升文件審閱及編輯的效率。根據實測，透過導入KDAN AI，可為企業省下80%的作業時間與流程，大幅提升其競爭力。

除了文件應用外，KDAN AI將陸續延伸至企業工作流程，包含自動生成文件範本與文件比對，節省人工製作文件內容與校閱文件的時間成本，以及結合法遵科技（RegTech）加強文件簽署的安全性和流程管理。同時，憑藉凱鈿多年累積的用戶數據分析優勢，KDAN AI將全面模組化，並結合客戶數據平台運算企業營運數據，實現對營業額、銷售預測以及預算分配等智能化預測，協助企業更快速地制定銷售和競爭策略，提高整體營運效益。