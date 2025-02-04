立凱拓市 添五家新客戶

鋰智財供應商立凱-KY（5227）昨（3）日指出，在全球鋰電池市場穩步成長，目前有92家有效客戶，其中48家為主要客戶，隨著歐美政府推動去中化及在地化生產政策，去年下半年增加五家新客戶。立凱電指出，積極拓展印度市場，在歐洲市場大者恆大效應下，部分客戶量產規模開始擴增。

立凱電去年下半年增加的新客戶包括日本知名車廠、歐洲四家動力電池廠商及新創、儲能顧問公司。立凱電表示，藉由日本車廠跨足LFP電池的開發，將展現更強的市場競爭力，更得LFP在中低端電動車市場占據更大市占。而歐洲新增客戶應用涵蓋電動車、電動公眾運輸工具及儲能等領域，且客戶多為國際知名公司，終端客戶與銷售市場更遍及全球。

立凱電強調，儲能與電動車客戶的產品開發需達三至五年，公司定期於每年1月和7月發布客戶產品開發進度，並在符合保密協議的情況下向股東提供透明更新。

目前立凱電有九家主要客戶進入第三階段及第四階段的認證過程，涵蓋歐洲、美國、日本、南韓及亞洲市場。未來出貨範圍將不限於儲能領域，也將涵蓋電動車及電動貨卡。

立凱電2022年轉型為鋰智財供應商，授權技轉客戶量產供貨供貨給第四期的客戶。立凱電將持續專注產品開發及服務第一期至第三期的客戶，採取分工合作模式，分散供應鏈風險。

立凱電2024年營收5.91億元、年減27%，為三年低點；法人預估，隨著歐美各國加強非中國大陸供應鏈的韌性，立凱電有望受惠，今年營運可望優於去年。