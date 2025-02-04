六角、王座 樂觀2025年營運

六角（2732）董事長王耀輝表示，對於集團2025年營運展望很有信心。其中，六角2025年的營收將成長15%-20% ；另外，王座今年台灣新展店家數增加，全年營收續攻雙位數成長。

國際餐飲集團六角集團，是國內餐飲業唯一擁有二家上市掛牌的業者，分別為飲品為主的六角及餐飲王座。六角經營「Chatime日出茶太」打響台灣珍奶名號，國際布局最廣；王座以建立「品牌平台中心」為主軸，兩家公司獨自掛牌，有助於營運策略擬定，兩家公司今年都力拚營收雙位數成長。

六角國際成立於2004年，剛好成立20周年，雖然2025年國內的餐飲業恐會微幅衰退，六角集團旗下已有知名的日出茶太飲品再併入翰林茶院後，2025年的營收逆勢成長15%-20%；新年度全球擴大展店，2025年目標120家，同時加快珍奶加牛肉麵整店輸出海外速度。

王耀輝表示，日出茶太在全球有逾1,400家店，目前還是以東南亞成長速度最快，其中又以印尼表現最好，菲律賓次之；歐美對於茶文化接受度攀升，六角要加快海外布局的角步，全球今年淨增加要達120家店，歐洲、非洲、印度等地加盟意願都很高。

王座2024年9月掛牌上櫃，旗下有五大餐飲品牌，涵蓋台日韓三國餐飲文化，以深耕台灣餐飲市場為首任，且隨著大型購物中心進駐、將品牌全台插旗展店，並適度調整品牌布局策略，與常態性新品加入及優化菜單品項，進而擴大消費者生態池，去年全年合併營收13.90億元，創年度歷史新高。

展望2025年，王座合計旗下五大品牌台灣展店將八至十家，且海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務仍以美國與香港為主，目前「段純貞」八家、「京都勝牛」二家，共計十家，預計今年海外展店後的總家數將達12家，以期帶動全年合併營收雙位數成長。