中探針2025年拚績增雙位數

探針供應商中探針（6217）全力搶攻AI市場，在高功率老化測試座方面，終端產品對應到AI伺服器的GPU、CPU是推動今年營運重要驅力。

法人認為，隨著中探針半導體業務貢獻持續放大，電動車相關產品維持成長態勢，預估該公司今年營收力拚雙位數成長，有機會超越2022年的高峰水準。

中探針強攻用於AI領域的半導體高功率老化測試領域，其探針支援功率由2023年的500瓦，2024年提升到800瓦，2025年進一步增至1,200瓦。

中探針表示，高頻、高速測試探針與高功率老化測試座，受惠AI相關測試需求熱絡，台灣測試針產能利用率達八、九成，並積極朝周邊零組件進行整合，目前測試板（Load Board）上的Change kit已開始出貨，預期今年量能將逐步放大。

法人指出，中探針今年主要成長動能來自於半導體，成長幅度將達雙位數百分比，壓鑄產品線也有機會呈現顯著成長，特別是在電動車相關領域，如電動車中控框背板應用，這部分將是該公司未來重點發展方向。

另外，中探針子公司冠德主要負責鋁鎂合金壓鑄，公司預估今年在AI PC與電動車兩大領域將有所斬獲，其中，電動車已切入中控背板應用，會是今年成長動能之一。

連接器則是中探針營收主力來源，目前營收占比約65%，公司研判今年隨著其他產品線成長，連接器占比將逐步下降，有助優化產品組合。

法人樂觀看待中探針近年積極改善營運結構，並衝刺半導體、新能源等業務，相關效益今年有望持續顯現，推估今年營收可望雙位數成長，有望超越2022年的高峰水準。

法人估計，中探針現階段的AI相關應用營收比重約占一成，今年在半導體先進測試領域、AI PC所需的鋁鎂合金等業績成長帶動下，AI相關營收比重將提升至三成。