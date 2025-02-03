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印能科技2/6起競拍 底價每股1050.42元

中央社／ 新竹3日電

印能科技預計2月下旬掛牌上櫃，將自2月6日起競價拍賣，競拍底價每股新台幣1050.42元。

印能科技今天公告指出，將於2月6日至2月10日辦理競價拍賣，隨後於2月14日至2月18日辦理公開申購。競拍底價每股1050.42元，公開申購承銷價格以各得標單價格及數量加權平均所得價格為之，並以不高於最低承銷價格的1.19倍為上限，暫定每股1250元溢價發行。

印能科技以高功率預燒測試機和翹曲抑制系統產品為大宗，其高壓真空熱流控制技術、高溫處理站自動化及元件散熱技術，將可解決封裝製程中的氣泡、翹曲、金屬熔焊及晶片散熱等問題。

受惠市場需求成長，印能科技2024年營收達18億元，年增51.86%，超越2022年創下的16.99億元歷史最高紀錄。

新台幣 競拍

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