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長聖1月營收年增11% 訂單看到Q4

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

長聖（6712）昨（3）日公告，1月營收5,951萬元，年增11.23%，創同期新高紀錄。長聖總經理黃文良表示，今年業績展望樂觀，目前訂單能見度已延伸至第4季。

長聖去年營收達9.39億元，年成長23.6%，再創歷史高峰。公司預估，2024年的每股稅前盈餘將上看6元以上，並計劃全數配股配息，以回饋股東支持。

長聖持續拓展新藥產品線，已雙軌進行幹細胞與帶有靶向外泌體來改變心肌梗塞治療模式，旗下異體臍帶間質幹細胞，目前已進入第二期臨床試驗，且為台灣第一家以幹細胞治療心肌梗塞進入二期再生醫療業者，並完成10位病患施打。

除了幹細胞療法，長聖積極開發靶向外泌體（Exosome）新藥，為急性心肌梗塞（AMI）提供全新治療選擇。

幹細胞 心肌梗塞

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