長聖營收／元月創同期新高 估去年每股稅前盈餘6元以上

長聖（6712）3日公告，1月營收5951萬元，年增11.23%，創同期新高紀錄。總經理黃文良表示，今年業績展望樂觀，由於長聖的細胞治療產品廣受醫師和患者好評，進而推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，目前訂單能見度已延伸至第4季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，2025年營運樂觀，預計公司今年營運將再創新高。

長聖去年營收達9.39億元，年成長23.6%，再創歷史高峰。公司預估，2024年的稅前每股盈餘將上看6元以上，並計劃全數配股配息，以回饋股東支持。

長聖持續拓展新藥產品線，已雙軌進行幹細胞與帶有靶向外泌體來改變心肌梗塞治療模式，旗下異體臍帶間質幹細胞，目前已進入第二期臨床試驗，且為台灣第一家以幹細胞治療心肌梗塞進入二期再生醫療業者，並完成10位病患施打。透過心肺運動測試（CPET） 評估心肺功能，初步數據顯示UMSC01治療組的患者心肺功能改善優於對照組，且未出現嚴重副作用，展現良好的安全性與潛在療效。

除了幹細胞療法，長聖積極開發靶向外泌體（Exosome）新藥，為急性心肌梗塞（AMI）提供全新治療選擇。這款靶向外泌體能攜帶特定的microRNA，調控心肌細胞的增殖與存活機制，抑制影響細胞修復的基因表達，使受損心肌細胞得以再生、恢復功能，而不僅是延緩病情惡化。

此外，為加速推動新藥臨床試驗發展，長聖預計今年向美國食品藥物管理局（FDA）提出 Pre-IND Meeting 申請，為新藥進入臨床試驗鋪路。如果順利通過，這款新藥有望成為全球首創的靶向外泌體心血管治療。