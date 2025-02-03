精測1月營收3.81億元 歷年同期新高

半導體檢測介面解決方案大廠精測（6510）今日公布1月營收，單月合併營收達3.81億元，雖比前一個月下滑15.5%，但年增達63.1%，改寫同期歷史新高紀錄。精測表示， 本季將延續上一季度來自AI帶動的高效能運算（HPC）訂單熱度，預估將為歷年來最旺的第1季，奠定今年營運優於去年的基礎。

今年1月延續前一個月訂單暢旺熱度，惟適逢春節連續假期，工作天數減少影響出貨及營收認列，受到季節性因素影響業績將自本季底恢復月、季成長動能，雖較前一季度下滑，但將優於歷年同期表現。

就產品組合來看，今年1月HPC相關測試板出貨強勁，占總營收逾4成，扮演1月營收關鍵支撐，相較之下，智慧型手機應用處理器（AP）、射頻晶片（RF）等探針卡接單受到季節性因素影響，占總營收約20% ~25%。

在可預見的未來， AI應用需求強勁正加速HPC相關晶片更新迭代，中華精測高速測試板因應客戶需求亦快速推陳出新，今年首季開始供應次世代 HPC 晶片所需之測試板，除此之外，受惠於智慧型手機晶片規格持續升級，次世代 AP 晶片測試探針卡亦自本季度末開始出貨，相對應之次世代無線通訊晶片Wi-Fi 8、特殊應用晶片 ( ASIC）所需之探針卡也將陸續出貨，相關全新世代高階晶片測試介面訂單挹注業績將可延續到第2季。

精測並訂12日舉行法說會，由總經理黃水可主持，說明去年第4季營運結果及今年第1季展望。