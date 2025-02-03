快訊

卓榮泰拍板！公務機關全面禁用Deepseek 研究機構須經報准

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

精測1月營收3.81億元 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測今日發布1月營收，單月合併營收達3.81億元。圖為精測總經理黃水可。圖／本報系資料照片
精測今日發布1月營收，單月合併營收達3.81億元。圖為精測總經理黃水可。圖／本報系資料照片

半導體檢測介面解決方案大廠精測（6510）今日公布1月營收，單月合併營收達3.81億元，雖比前一個月下滑15.5%，但年增達63.1%，改寫同期歷史新高紀錄。精測表示， 本季將延續上一季度來自AI帶動的高效能運算（HPC）訂單熱度，預估將為歷年來最旺的第1季，奠定今年營運優於去年的基礎。

今年1月延續前一個月訂單暢旺熱度，惟適逢春節連續假期，工作天數減少影響出貨及營收認列，受到季節性因素影響業績將自本季底恢復月、季成長動能，雖較前一季度下滑，但將優於歷年同期表現。

就產品組合來看，今年1月HPC相關測試板出貨強勁，占總營收逾4成，扮演1月營收關鍵支撐，相較之下，智慧型手機應用處理器（AP）、射頻晶片（RF）等探針卡接單受到季節性因素影響，占總營收約20% ~25%。

在可預見的未來， AI應用需求強勁正加速HPC相關晶片更新迭代，中華精測高速測試板因應客戶需求亦快速推陳出新，今年首季開始供應次世代 HPC 晶片所需之測試板，除此之外，受惠於智慧型手機晶片規格持續升級，次世代 AP 晶片測試探針卡亦自本季度末開始出貨，相對應之次世代無線通訊晶片Wi-Fi 8、特殊應用晶片 ( ASIC）所需之探針卡也將陸續出貨，相關全新世代高階晶片測試介面訂單挹注業績將可延續到第2季。

精測並訂12日舉行法說會，由總經理黃水可主持，說明去年第4季營運結果及今年第1季展望。

中華精測 晶片 營收

延伸閱讀

川普貿易戰開打 江啟臣：台灣恐難避免關稅制裁

川普若對台半導體課稅免驚 法人估三可能台積電續擁優勢

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

相關新聞

威力德明起競拍、2月12日公開申購 中籤者有望賺逾2萬紅包

威力德生醫（7713）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,808張，競拍底價50元，最高投標張數356張，暫定承銷價55...

櫃買家族送愛食物銀行

櫃買中心（Taipei Exchange）攜手上櫃及興櫃公司共同支持中華基督教救助協會1919食物銀行，幫助經濟弱勢及陷...

創櫃板 Plus宣導 回響熱

為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，櫃買中心創櫃板Plu...

樂意新遊戲 搶寒假商機

上櫃遊戲公司樂意（7584）近期公布《薑餅人之塔》、《異象回聲》 以及 《勁舞團M》 等三款遊戲試玩，搶攻春節以及寒假商...

御嵿揪伴 打造日台会館

御嵿國際（3522）昨（2）日宣布攜手日本出雲總業，於熊本縣菊陽町共同打造日本九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館Pa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。