威力德明起競拍、2月12日公開申購 中籤者有望賺逾2萬紅包

威力德生醫（7713）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,808張，競拍底價50元，最高投標張數356張，暫定承銷價55元。競拍時間為2月4日至6日，2月10日開標；2月12日至14日辦理公開申購，2月18日抽籤，暫定2月24日掛牌。威力德目前興櫃價77元，若中籤有望賺超過2萬元紅包。

受惠預防醫學市場需求續增，帶動威力德營運穩定成長。威力德2023年營收9.41億元，稅後淨利1.52億元，EPS 3.74元。2024年營收9.91億元，年增5.36%；前三季稅後淨利1.3億元，年增12.8%，EPS 3.13元。

除了體外診斷試劑與設備銷售穩定成長外，數位健康服務是威力徳近年發展的重點。在醫療資訊服務方面，威力德打造整合醫療機構與健康數據的數位化平台，該平台提供多項功能，包括即時連線訊息公告與通知，如即時通知醫師檢測到危急檢驗數據的受檢人，也提供檢驗數據數位化管理縮短醫檢溝通距離，以及透過平台優化檢驗流程，醫師於診所開立檢驗處方箋時，即可透過平台系統化整理並傳輸至醫檢所，可提升診所交付檢驗醫令處方箋之效率，且送檢單流程電子化，亦可減少人工操作錯誤並達到記錄保存效果。

健康行動 Go App則是一款專為提升個人健康管理設計的智慧應用程式，整合健康數據與醫療服務。使用者可查詢檢驗報告與健保局提供的健康存摺數據，包括檢測結果、就診與用藥記錄；同時支援藍牙連結量測設備，上傳即時健康數據，實現數位化健康追蹤。該App還提供預約掛號功能，讓使用者輕鬆安排就診並減少等待時間。為滿足健康教育需求，App亦提供檢驗數據解讀與衛教資訊，幫助使用者了解健康狀況。

根據調研機構BMI Research研究指出，2023年醫療器材市場規模達5,147.7億美元，並預期至2026年以6.2%的年複合成長率成長至6,141億美元；體外檢測與預防醫學已是全球健康管理的重要趨勢，市場看好，威力徳未來可望藉由進一步深化數位醫療領域的技術應用，搭配成熟的體外診斷業務，推升營運穩定成長。