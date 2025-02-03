御嵿揪伴 打造日台会館

御嵿國際（3522）昨（2）日宣布攜手日本出雲總業，於熊本縣菊陽町共同打造日本九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館Palais de Formosa」，雙方簽建物買賣合約，為御嵿集團進軍日本市場重要里程碑。

御嵿集團董事長孫正強表示，此次是御嵿國際化戰略的重要一步。透過日台会館，希望將台灣餐飲文化的精髓帶到日本，創造全新的體驗，並成為促進日台友誼與經濟合作的重要平台。

御嵿國際旗下有「晶宴會館」、「頂鮮台南擔仔麵」、「海峽會」等多家餐飲品牌；「日台会館」位在熊本縣菊陽町，原為著名婚宴場地Blanc Vert Avenue，該場地以高雅白色禮堂聞名，緊鄰台積電JASM熊本工廠。

受惠於2024年第3季海峽會併入營收及旗下晶宴會館改裝效益，御嵿集團去年全年合併營收9.02億元，年增23.14%，是近四年新高。隨著日台会館加入營運，有助提升營收及品牌邁向國際化的腳步。

御嵿表示，該會館占地近2,000坪，由兩棟高端餐廳和一棟聖堂組成，建築設計結合現代簡約風格與自然典雅元素，兼具奢華與靜謐的氛圍。