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樂意新遊戲 搶寒假商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

上櫃遊戲公司樂意（7584）近期公布《薑餅人之塔》、《異象回聲》 以及 《勁舞團M》 等三款遊戲試玩，搶攻春節以及寒假商機，期盼可以推升營收成長。

樂意指出，上月推出的《異象回聲》為融合超自然元素的3D戰棋策略遊戲，除戰棋元素外，遊戲也搭載經營系統，讓耐玩度大幅提升；休閒手遊《薑餅人之塔》則適合全家共玩。

另一款經典音樂節奏手遊 《勁舞團M》是由超經典國民遊戲《勁舞團》原班人馬開發，忠實還原經典玩法，更加入多種新模式，讓玩家感受即時互動的音樂舞蹈魅力。

展望未來，樂意表示，看好旗下多款重磅遊戲表現，期望延續去年亮眼成績，今年初已透過台北國際電玩展深化與玩家的互動，進一步提升品牌影響力，搶占遊戲市場先機。

樂意去年全年營收10.01億元，年增74%，表現亮眼，主因旗下人氣大作《失落的方舟：LOST ARK》上市以及收購南韓遊戲商Naddic Games所致。

手遊 營收 舞團

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