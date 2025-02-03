櫃買家族送愛食物銀行

櫃買中心（Taipei Exchange）攜手上櫃及興櫃公司共同支持中華基督教救助協會1919食物銀行，幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭，並於2025年1月23日舉辦「櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行」捐贈儀式。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心長期投入社會公益活動，自2013年至今已經連續12年捐助1919食物銀行，櫃買中心同仁也積極響應送愛活動。自2015年起，櫃買中心更邀集上櫃與興櫃公司一起做公益。

去(2024)年度櫃買家族熱烈響應，總計捐助現金295.06萬元、白米6,300公斤、及許多其他民生物資，每一份捐款、每一袋米，每一件物資的背後，都是櫃買家族對需要幫助者的真誠關懷，也正是這份愛心讓社會變得更加溫暖。

櫃買家族代表上櫃公司漢來美食股份有限公司督導吳采凌致詞時表示，漢來美食已連續三年支持1919食物銀行，透過積極參與公益活動，關懷社會各個層面的需求，這不僅體現了對社會的關懷，也展現出「愛要即時」的理念。

中華基督教救助協會秘書長鄭夙珺，對於櫃買中心長達12年的支持並邀請櫃買家族一同參與表達感謝，同時也分享志工們赴嘉義阿里山茶山村為長輩服務的經驗。

接著由舊莊1919服務中心張其嵩牧師介紹食物銀行如何透過社會各界的支持，積極協助弱勢族群，隨後由1919食物銀行總監張謙方說明食物銀行在永續方面的具體作為，透過推動永續3R（再分配、再加值、再利用），不僅幫助解決食物短缺問題，也推動社區的永續發展，減少浪費，保護環境。

最後，中華基督教救助協會一一致贈感謝狀給熱心參與的櫃買家族公司及櫃買中心，感謝大家的支持，讓公益行動更加圓滿。