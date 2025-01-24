蛇年紅包抽起來、這檔年後將申購 若中籤可望獲利2.3萬元

蛇年新股紅包抽起來，威力德生醫（7713）預計2月24日掛牌上櫃，可望成為蛇年首檔掛牌新股，2月4~6日將辦理競價拍賣，2月12日~14日啟動公開申購作業，發行價格暫訂為55元；以龍年封關的興櫃價格78元計算，若是抽中可望獲利2.3萬元。

威力德生醫預計在農曆年後的2月4~6日辦理競價拍賣，最低投標價格為50元，競拍數量2,808張，隨後在2月12~14日啟動公開申購，發行價格暫訂為55元。

醫療檢測公司威力德生醫2003年成立，自公司創立之初就開始經銷代理羅氏相關儀器及試劑，目前8成以上核心業務為體外診斷試劑與設備銷售，其餘則是健康行動App和醫療資訊平台數位健康服務的延伸。

威力德生醫為羅氏診斷（Roche）體外診斷試劑與設備在台灣的最大代理商；去年合併營收9.9億元，年增5.36%，累計去年前三季稅後純益1.3億元，年增12.8%，每股純益（EPS）3.13元，法人推估全年EPS有望超過4元。

威力德生醫的客戶群涵蓋醫療院所、大型醫檢所及基層診所，並擁有包括生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷試劑等多款產品，與大型醫檢機構建立穩定合作關係，持續拓展檢測項目以深化服務內容，有效提升營運動能。

威力德生醫展望今年營運表現，期待營收可呈雙位數成長，毛利率可望由26%成長至30%。