亞昕建案火災 損失待估
亞昕（5213）位在新莊的建案「亞昕森中央」昨（22）日凌晨因不明原因發生火災。亞昕昨公告，當時已立即通報消防隊處置，火勢已撲滅，但可能損失或影響尚在評估中，可能獲得保險理賠之金額也尚未確定。
另外，承攬興建「亞昕森中央」的國原營造發出四大聲明，首先、全力保障安全：火警發生後，第一時間檢視工地及周邊安全，確認現場環境無即時危害。同時，進一步進行全面安全檢查，確保施工環境達到最高安全標準。
其次、結構修復與安全檢測：受火警波及的範圍，將依主管機關指定的安全鑑定報告進行修復作業，並採取更高標準完成結構安全強化措施。
第三、致上最深歉意：深知此次事故可能影響鄰近居民及已購客戶的信心與日常生活，對此深表歉意。
第四、檢討與持續精進：將全面檢視工程管理流程，對所有建案進行改進，強化安全措施與品質把控。
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