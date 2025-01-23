網家私募股款24億 到位

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網路家庭（8044）昨（22）日公告，全額收足私募普通股股款24億6,776萬元。網路家庭去年發行私募股，由統一企業全額認購6,169萬4,120股，每股認購價40元。

私募完成後，統一將持有增資後的網路家庭三成股權，同時有兩席董事席位。網路家庭董事長詹宏志先前除表示對統一入股表達歡迎之意，並強調雙方會共同執行公司治理，經營團隊會討論合作方式。業界認為，統一資金進入後，有助改善網路家庭資金流；詹宏志則坦言，規劃私募時就有稀釋股權的打算。

網路家庭2024年12月營收35億元，月減19.6%，年減7.2%；去年第4季營收110億元，季減30%，年減11.2%；2024年全年營收375.6億元。

營收 網路家庭

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