騰雲 1億元參與新越投資

台灣零售業一站式解決方案業者騰雲科技（6870）公告，將以最高1億元參與新越開發創業投資有限合夥。騰雲科技董事長梁基文先前指出，這項基金類似於CVC（企業創投），主要投資在有潛力、行銷科技新創，擴大生態圈。

新越開發創業投資有限合夥主要由中華開發創業投資設立，相關投資參與者包括新光三越、騰雲，總額度約10億元。

騰雲董事會授權董事長以1億元為上限參與投資，基金成立後，也將是騰雲財報的關係人。

梁基文先前表示，騰雲原本就有意願多方投資有潛力新創，委由中華開發新創一起尋找好的投資。

騰雲2024年12月合併營收6.85億元，月減6.4%，年增23.8%；去年第4季營收2.12億元，年增47.88%，寫歷史單季營收新高；2024年全年合併營收6.68億元，年增24%。