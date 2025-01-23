鑫創電子 拚三年營收倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鑫創電子（6680）去年在工業電腦（IPC）產業一片不景氣下，業績逆勢成長、續創新高紀錄。展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，從今年開始要大力推廣邊緣AI業務，除以往的智慧交通應用外，還將拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，希望未來三年業績有倍數成長。

許育瑞表示，以往鑫創電子專注於車用電腦領域，經過一段時間摸索後，去年11月內部會議正式做出調整，將以往公司車用的口號擴展到邊緣AI運算，主要是因為要迎向邊緣AI趨勢。

許育瑞指出，從今年開始要大力推廣邊緣AI業務，除智慧交通應用外，還拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，這些擴張能讓公司業績不是一點點增減，而是有望大幅成長，希望藉由不同的應用，讓公司營收快速成長。

許育瑞表示，2024年是工業電腦產業艱困的一年，但鑫創電子持續再創高峰、保持成長，希望2025、2026年業績成長不是只有一點點，而是10%、20%的成長，未來三年希望業績能倍數成長。

鑫創電子2024全年營收6.67億元、年增6.03%，續創歷史新高；展望後市，鑫創電子預估，今年首季仍是維持成長態勢。

鑫創電子目前主要產品線包含工業級嵌入式電腦、HMI人機介面電腦、車載電腦及邊緣運算AI電腦，其中，邊緣AI是去年增長動能最強業務。

鑫創電子指出，邊緣AI產品目前多數應用在車輛上，預計2025年有十個產品開發出來，將拓展應用面到智慧交通、智慧醫療、智慧零售及智慧製造等四大領域。

至於新市場開發方面，印度、東南亞、東北亞是下階段要開發的重點市場。

AI 鑫創

延伸閱讀

鑫創電子攻邊緣AI 目標未來三年業績倍數成長

就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增

英業達智慧醫療報喜！全自動化設備落腳大馬 加速搶單

相關新聞

亞昕建案火災 損失待估

亞昕（5213）位在新莊的建案「亞昕森中央」昨（22）日凌晨因不明原因發生火災。亞昕昨公告，當時已立即通報消防隊處置，火...

浩鼎新型肉毒桿菌素 報捷

浩鼎（4174）昨（22）日代子公司鼎晉生技宣布，該公司發展的OBI-858新型肉毒桿菌素，已獲台灣衛福部食藥署核准進行...

榮田下月上櫃 承銷價訂45元

工具機大廠榮田精機（7709）預計2月底由興櫃轉上櫃，昨（22）日公告股票初次上櫃前現金增資460.1萬股，每股承銷價格...

宏碁智新家電 強攻雙印

宏碁集團旗下宏碁智新（7794）衝刺家電業務，總經理高國書指出，2024年自有品牌「Acerpure」事業營收年增205...

鑫創電子 拚三年營收倍增

鑫創電子（6680）去年在工業電腦（IPC）產業一片不景氣下，業績逆勢成長、續創新高紀錄。展望後市，鑫創電子董事長許育瑞...

網家私募股款24億 到位

網路家庭（8044）昨（22）日公告，全額收足私募普通股股款24億6,776萬元。網路家庭去年發行私募股，由統一企業全額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。