鑫創電子 拚三年營收倍增

鑫創電子（6680）去年在工業電腦（IPC）產業一片不景氣下，業績逆勢成長、續創新高紀錄。展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，從今年開始要大力推廣邊緣AI業務，除以往的智慧交通應用外，還將拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，希望未來三年業績有倍數成長。

許育瑞表示，以往鑫創電子專注於車用電腦領域，經過一段時間摸索後，去年11月內部會議正式做出調整，將以往公司車用的口號擴展到邊緣AI運算，主要是因為要迎向邊緣AI趨勢。

許育瑞指出，從今年開始要大力推廣邊緣AI業務，除智慧交通應用外，還拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，這些擴張能讓公司業績不是一點點增減，而是有望大幅成長，希望藉由不同的應用，讓公司營收快速成長。

許育瑞表示，2024年是工業電腦產業艱困的一年，但鑫創電子持續再創高峰、保持成長，希望2025、2026年業績成長不是只有一點點，而是10%、20%的成長，未來三年希望業績能倍數成長。

鑫創電子2024全年營收6.67億元、年增6.03%，續創歷史新高；展望後市，鑫創電子預估，今年首季仍是維持成長態勢。

鑫創電子目前主要產品線包含工業級嵌入式電腦、HMI人機介面電腦、車載電腦及邊緣運算AI電腦，其中，邊緣AI是去年增長動能最強業務。

鑫創電子指出，邊緣AI產品目前多數應用在車輛上，預計2025年有十個產品開發出來，將拓展應用面到智慧交通、智慧醫療、智慧零售及智慧製造等四大領域。

至於新市場開發方面，印度、東南亞、東北亞是下階段要開發的重點市場。