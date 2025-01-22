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上奇股利入袋！每股1元 董座許承強笑納百萬股息

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）於22日發放去年第2季現金股利，每股配發1元股利，現任董事長許承強，截至去年12月個人持股張數總計2,010張，持股比例3.24%，今日將入袋約2千萬元的現金股利；而大股東兼法人代表莊子華，截至12月止，個人持股張數2,740張，持股比例為4.41%，將可領到2,740萬元的現金股利。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商；以集團控股管理方式購併、網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務，華麗轉身為全方位的數位綜合服務商，以旺盛企圖心邁向永續經營的發展，專注經營亞洲市場板塊。

上奇團隊於2013年去蕪存菁、轉型成長，建構事業版圖雙引擎成長，在國內以先行者的姿態，同國際大廠發展SaaS軟體雲服務，展開GT2.0新紀元，進一步看好雲端服務的高成長趨勢，跨足IaaS基礎設施及服務，採用國際領先大廠AWS、Google、Microsoft Azure等IaaS服務，透過自行研發加值服務平台的優勢，創建生態圈，致力大共好共享的運營獲利模式。

擅長洞察市場領先商機，是上奇擴展版圖的優勢，早期已熟知數位轉型的未來成長性，即積極投入開發數位印刷領域，引進HP Indigo數位印刷解決方案與服務，培養專業菁英技術團隊，亦耗資數千萬打造上奇Indigo無限可能卓越中心(GT Indigo COE)，呈現數位印刷機的實機運作效能與各類軟包、標籤、紙盒以及商業攝影等應用，以及產業人才培訓等，深入產業與客戶結合共創數位包裝、智慧製造生態圈的同時，開創領先產業的加值服務事業新境界。

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