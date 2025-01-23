宏碁智新家電 強攻雙印

宏碁集團旗下宏碁智新（7794）衝刺家電業務，總經理高國書指出，2024年自有品牌「Acerpure」事業營收年增205%；而去年5月才成立印度分公司，現在印度已成為該公司第一大市場。展望後市，隨著印度、印尼市場持續增長，宏碁智新期盼自有品牌業務維持倍數成長動能，帶動整體營收繳出雙位數增長成績單。

宏碁智新2024全年營收8.34億元，年增47%，自有品牌「Acerpure」業績受惠海外市場營收大增而跟著爆發，其中，新加坡年增223%、泰國190%、菲律賓160%、台灣66%、香港則為11%。

高國書表示，儘管新加坡、泰國、菲律賓等地區去年業績成長驚人，但目前宏碁智新最大市場已變成印度。宏碁智新去年5月在印度成立海外首個子公司，短短半年不到就超越其他國家營業額。

分析印度快速成為最大市場的原因，高國書認為，第一、印度市場特大，有近15億的人口；第二，宏碁智新進軍印度除了做小家電外，也進攻大家電市場，如電視機，預計今年很快可以開始做空調，看好印度今年成長動能。

此外，高國書指出，今年1月初宏碁智新在印尼推出「Acerpure」品牌，該市場被視為亞太區關鍵戰場，宏碁智新也打算部分產品採用在地製造。整體來看，雙印將是宏碁智新今年增長關鍵，宏碁智新期盼自有品牌事業能維持倍數增長力道，整體營收則目標雙位數成長。