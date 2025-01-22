創控通過股票上市審議 計畫今年中掛牌

半導體先進製程AMC奈米監控設備領導廠商創控（6909）獲台灣證券交易所董事會通過上市案，主辦承銷商為國泰證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年中掛牌。

創控成立於2010年，為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於AMC/VOCs監控設備，專注於生產製造AMC（氣態分子污染物）及VOCs（揮發性有機氣體）監測分析設備，並已廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，目前半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成。以銷售區域來看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。

自成功投入開發半導體先進製程AMC監測設備市場後，創控客戶基數逐年增加，目前客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群，銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地；除半導體需求外，在環境大氣監測領域，創控也協助全球企業善盡ESG社會責任，MiTAP系列產品在地下水汙染、土壤監測、管制農藥使用量監控及垃圾掩埋場異味監測已有多項實績。

創控目前資本額6.11億元，以MiTAP系列產品行銷全球，隨著銷售機台增加，以及後續之維護保養，創控營運規模穩定成長，2023年營收4.07億元、稅後淨利9,312萬元，每股純益1.55元；2024年前三季營收3.08億元、稅後淨利3,592萬元，每股純益0.6元。2024年第4季為客戶機台驗收完成旺季，2024年第4季營收1.88億元，年增36.88％，創下歷年單季新高，帶動2024年全年營收成長21.99％至4.96億元，創下歷年新高。

創控MiTAP系列產品線完整，除了製程環境無塵室監測外，半導體廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境、外氣監控及先進製程的設備內微環境監控，都有最符合經濟效益的解決方案核心產品。半導體先進製程對AMC的監控密度持續增加，創控產品有效偵測分析濃度範圍提升至pptv（Parts per trillion by volume；兆分之一）等級，滿足先進製程穩定微污染監測需求。