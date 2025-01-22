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鑫創電子攻邊緣AI 目標未來三年業績倍數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鑫創電子董事長許育瑞。記者吳凱中/攝影
鑫創電子董事長許育瑞。記者吳凱中/攝影

鑫創電子（6680）去年在工業電腦（IPC）產業一片不景氣下，業績逆勢成長、續創新高紀錄。展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，從今年開始，鑫創電子要大力推廣邊緣AI業務，除了以往的智慧交通應用外，還將拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，希望在未來三年業績有倍數的成長。

許育瑞表示，以往鑫創電子專注於車用電腦領域，經過一段時間的摸索後，去年11月內部會議正式做了調整，將以往公司車用的口號擴展到邊緣AI運算，主要是因為要迎向邊緣AI趨勢。

許育瑞指出，從今年開始，鑫創電子要大力推廣邊緣AI業務，除了以往的智慧交通應用外，還將拓展到智慧醫療、智慧零售、智慧製造等領域，這些擴張能讓公司業績不是一點點增減，而是有望大幅成長，我們希望藉由不同的應用，讓公司營收快速成長。

許育瑞表示，2024年是工業電腦產業艱困的一年，但鑫創電子持續再創高峰、保持成長，希望2025、2026年業績成長不是只有一點點、如10%、20%，而是未來三年業績能倍數成長。

鑫創電子2024全年營收6.67億元、年增6.03%，續創歷史新高紀錄。

AI 鑫創

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